Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

NumeUNO

PozițieNo.2294

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.14%

Ofertă află în circulație111,566,779

Ofertă maximă384,649,206

Ofertă totală316,649,184

Rată de circulație0.29%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.23343715,2021-06-03

Cel mai mic preț0.00290385086244144,2025-04-18

Lanț de blocuri publicETH

