Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

PozițieNo.29

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0011%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)85.45%

Ofertă află în circulație628,688,836.71

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna44.9740635,2021-05-03

Cel mai mic preț0.418997551386,2020-09-17

Lanț de blocuri publicETH

