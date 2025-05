ULX

Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

NumeULX

PozițieNo.5160

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă50,000,000,000

Ofertă totală48,019,938,837

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna21.023331190964008,2022-08-17

Cel mai mic preț0.006153019265873226,2025-04-25

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

