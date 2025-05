TRUMPCOIN

MAGA: Fight For Trump (TRUMPCOIN) is a meme token airdropped fairly to most recent meme traders on Ethereum. No presale. No DEX liquidity to snipe. No insider BS. 500,000+ wallets qualify for airdrop.

NumeTRUMPCOIN

PozițieNo.3702

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,00

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă200.000.000

Ofertă totală200.000.000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.018824194792898073,2024-07-27

Cel mai mic preț0.000339620086582117,2025-02-27

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereMAGA: Fight For Trump (TRUMPCOIN) is a meme token airdropped fairly to most recent meme traders on Ethereum. No presale. No DEX liquidity to snipe. No insider BS. 500,000+ wallets qualify for airdrop.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.