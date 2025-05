TPY

Thrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

NumeTPY

PozițieNo.2569

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație87,595,731

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală981,831,108

Rată de circulație0.0875%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.1486609809042077,2024-01-11

Cel mai mic preț0.001400110917658499,2025-03-06

Lanț de blocuri publicARB

IntroducereThrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.