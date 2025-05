TOMI

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

NumeTOMI

PozițieNo.1521

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.20%

Ofertă află în circulație2,228,202,751.5517826

Ofertă maximă0

Ofertă totală2,238,926,417.762466

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna7.13280036241909,2023-06-06

Cel mai mic preț0.001187077392229437,2025-05-06

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

