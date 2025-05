TBANK

TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

NumeTBANK

PozițieNo.6602

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă15,000,000

Ofertă totală15,000,000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.5964457907018312,2024-03-08

Cel mai mic preț0.005907971940549449,2025-04-17

Lanț de blocuri publicETH

