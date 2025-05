SUKU

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

NumeSUKU

PozițieNo.985

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.07%

Ofertă află în circulație440,695,293.38121015

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,500,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.58455478,2021-04-10

Cel mai mic preț0.02540776783111285,2025-04-06

Lanț de blocuri publicETH

