STRD

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

NumeSTRD

PozițieNo.615

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.08%

Ofertă află în circulație87,825,728

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală87,826,193

Rată de circulație0.8782%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna8.049216823612836,2024-02-06

Cel mai mic preț0.009846763005748575,2023-01-31

Lanț de blocuri publicSTRD

IntroducereStride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.