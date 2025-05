STND

Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach.

NumeSTND

PozițieNo.2428

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.37%

Ofertă află în circulație85,574,950

Ofertă maximă0

Ofertă totală94,600,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.05525779,2021-05-14

Cel mai mic preț0.001952917398003709,2025-04-16

Lanț de blocuri publicETH

