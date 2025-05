SNFT

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

NumeSNFT

PozițieNo.2265

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,63%

Ofertă află în circulație22 903 472

Ofertă maximă100 000 000

Ofertă totală22 903 472

Rată de circulație0.229%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.8633461742541345,2022-09-28

Cel mai mic preț0.006959526514589207,2021-10-19

Lanț de blocuri publicBITCI

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.