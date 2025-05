SMOG

The mighty dragon SMOG incinerates all his crypto meme coin enemies. Buy and hold $SMOG tokens to gain access to the greatest airdrop Solana has ever seen! Buy, trade and complete Zealy quests to join Smog in vanquishing his enemies!

NumeSMOG

PozițieNo.1183

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,00

Ofertă află în circulație778.999.968

Ofertă maximă0

Ofertă totală1.399.999.968

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.3839854711934234,2024-03-08

Cel mai mic preț0.00647600481181545,2025-04-09

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

