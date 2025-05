SMART

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

NumeSMART

PozițieNo.3574

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă9,000,010,200,000

Ofertă totală9,000,010,200,000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.010025308128662909,2023-11-03

Cel mai mic preț0.000704174734671943,2025-05-28

Lanț de blocuri publicSMART

IntroducereSmart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.