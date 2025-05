ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

NumeROCO

PozițieNo.2377

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.26%

Ofertă află în circulație17,298,805

Ofertă maximă0

Ofertă totală99,982,729

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna7.983992063494936,2021-11-16

Cel mai mic preț0.018077765518203774,2025-05-06

Lanț de blocuri publicAVAX_CCHAIN

Sector

Rețele sociale

