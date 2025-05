RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

NumeRLY

PozițieNo.1294

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație5,238,873,834.341338

Ofertă maximă0

Ofertă totală15,000,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii2020-10-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.39900916,2021-04-02

Cel mai mic preț0.0007781481664554,2025-04-09

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereRally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.