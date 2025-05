RIDE

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

NumeRIDE

PozițieNo.1899

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,01%

Ofertă află în circulație879 899 580

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală999 794 371

Rată de circulație0.8798%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.139262834933553,2022-01-12

Cel mai mic preț0.00099668949390602,2025-04-07

Lanț de blocuri publicEGLD

Sector

Rețele sociale

