REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

NumeREVO

PozițieNo.2191

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație31,832,475.94983859

Ofertă maximă46,000,000

Ofertă totală46,000,000

Rată de circulație0.692%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.2486432735452517,2021-11-16

Cel mai mic preț0.000558546919927292,2023-08-02

Lanț de blocuri publicBSC

