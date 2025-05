REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

NumeREF

PozițieNo.1553

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.40%

Ofertă află în circulație38,174,952.05108152

Ofertă maximă99,990,506.14259167

Ofertă totală99,990,506.14259167

Rată de circulație0.3817%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna46.75493886525408,2024-04-22

Cel mai mic preț0.04809368116171408,2023-10-12

Lanț de blocuri publicNEAR

