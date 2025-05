QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

NumeQNT

PozițieNo.59

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0003%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)269.93%

Ofertă află în circulație12,072,738

Ofertă maximă14,881,364

Ofertă totală14,881,364

Rată de circulație0.8112%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna428.38470116,2021-09-11

Cel mai mic preț0.163629,2018-08-23

Lanț de blocuri publicETH

