PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

NumePYTH

PozițieNo.98

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.90%

Ofertă află în circulație5,749,986,773.947241

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală9,999,986,773.84724

Rată de circulație0.5749%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.150148439943238,2024-03-16

Cel mai mic preț0.1057277834767513,2025-04-07

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

