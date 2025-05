PUSH

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

NumePUSH

PozițieNo.1494

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.50%

Ofertă află în circulație90,236,482

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.9023%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna8.76519564,2021-04-14

Cel mai mic preț0.027958497222728092,2025-04-16

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereEthereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.