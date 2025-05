PUNCH

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

NumePUNCH

PozițieNo.2684

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație847,737,164.251328

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.8477%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.006501745744574055,2024-11-13

Cel mai mic preț0.000014256003369507,2024-07-30

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereOne Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.