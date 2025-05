PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

NumePSPS

PozițieNo.1605

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.06%

Ofertă află în circulație577,172,773.2514561

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală577,172,773.2514561

Rată de circulație0.5771%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.09484798014935664,2024-03-29

Cel mai mic preț0.00017406913220778,2023-11-15

Lanț de blocuri publicETH

