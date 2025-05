PRQ

The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

NumePRQ

PozițieNo.1246

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.56%

Ofertă află în circulație310,256,872

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală310,256,872

Rată de circulație0.6205%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.60715606,2021-04-12

Cel mai mic preț0.00749158,2020-10-07

Lanț de blocuri publicETH

