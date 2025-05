PPC

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

NumePPC

PozițieNo.1165

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.03%

Ofertă află în circulație29,581,800.00513235

Ofertă maximă0

Ofertă totală29,581,800.00513235

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna13.659117475235384,2021-10-08

Cel mai mic preț0.0948585635162,2020-03-13

Lanț de blocuri publicPPC

