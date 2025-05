PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

NumePORTO

PozițieNo.1058

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)36.61%

Ofertă află în circulație11,328,206.35209

Ofertă maximă40,000,000

Ofertă totală40,000,000

Rată de circulație0.2832%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna14.652555111305508,2021-11-16

Cel mai mic preț0.8063400164615648,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

