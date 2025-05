PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

NumePIVX

PozițieNo.1013

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.14%

Ofertă află în circulație93,214,764.6150137

Ofertă maximă0

Ofertă totală93,214,764.6150137

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna14.558699607849121,2018-01-23

Cel mai mic preț0.000421967008151114,2016-02-16

Lanț de blocuri publicPIVX

Sector

Rețele sociale

