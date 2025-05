PEANUTOG

Peanut is the true community coin, representing justice for PEANUT. More than just a coin, it’s a movement—a stand against the unfairness of the elite who manipulate the market, a fight against government overreach, and a battle for decentralization. This is The People’s Peanut. Together, we’ll spread the word, keep the fight alive, and ensure Peanut’s story is never forgotten.

NumePEANUTOG

PozițieNo.3925

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă999,957,342

Ofertă totală999,957,342

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.039885623990405406,2024-11-22

Cel mai mic preț0.000167867097116228,2025-04-07

Lanț de blocuri publicSOL

