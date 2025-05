PBR

PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.

NumePBR

PozițieNo.2736

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație74,938,999.76535138

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală74,938,999.76535138

Rată de circulație0.7493%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna11.670012807031583,2021-11-16

Cel mai mic preț0.00078489156350683,2025-03-13

Lanț de blocuri publicETH

