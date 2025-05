PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NumePAID

PozițieNo.1017

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație497,987,683.25

Ofertă maximă594,717,456

Ofertă totală589,686,914.6

Rată de circulație0.8373%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna6.38388509,2021-02-18

Cel mai mic preț0,2021-06-16

Lanț de blocuri publicBASE

IntroducerePAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.