Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

PozițieNo.69

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0003%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)16.65%

Ofertă află în circulație1,714,909,778

Ofertă maximă4,294,967,296

Ofertă totală4,294,967,296

Rată de circulație0.3992%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.851507085185996,2024-03-06

Cel mai mic preț0.40050768516633495,2022-06-18

Lanț de blocuri publicNONE

