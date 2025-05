OLE

OpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

NumeOLE

PozițieNo.1800

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.08%

Ofertă află în circulație188,630,573

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.1886%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna5.00400245789222,2022-07-07

Cel mai mic preț0.004312858130636455,2025-03-14

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereOpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.