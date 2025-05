NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

PozițieNo.1218

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.46%

Ofertă află în circulație112,682,033.18748716

Ofertă maximă210,000,000

Ofertă totală131,782,000.9538411

Rată de circulație0.5365%

Data emiterii2017-10-26 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.098 USDT

Maxim dintotdeauna8.54049015045166,2018-01-10

Cel mai mic preț0.0238252744014919,2025-04-19

Lanț de blocuri publicNULS

