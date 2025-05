NOM

Onomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

NumeNOM

PozițieNo.2415

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.07%

Ofertă află în circulație134,630,993.16706705

Ofertă maximă0

Ofertă totală169,666,190.99622443

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.3196684923058954,2023-03-20

Cel mai mic preț0.002206338899484401,2025-05-30

Lanț de blocuri publicNOM

