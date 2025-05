NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

PozițieNo.130

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)81,77%

Ofertă află în circulație70 538 831

Ofertă maximă0

Ofertă totală100 000 000

Rată de circulație%

Data emiterii2014-06-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0,159 USDT

Maxim dintotdeauna196.85299682617188,2018-01-15

Cel mai mic preț0.07228679955005646,2016-10-21

Lanț de blocuri publicNEO

Sector

Rețele sociale

