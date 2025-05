NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

NumeNEI

PozițieNo.1915

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.29%

Ofertă află în circulație274,729,103

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.2747%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.029277466632792237,2024-03-10

Cel mai mic preț0.002167328830068084,2024-04-26

Lanț de blocuri publicSOL

