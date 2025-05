NAC

NA Chain is a "born for application" Web3.0 basic public chain, the first heterogeneous composite chain model, supporting a variety of consensus algorithms to achieve application development, dedicated chain, massive parallel computing and constant low cost of the fee. The original N++ programming language allows developers to quickly master and more efficiently complete their own interactive system development. NA DNS decentralized domain name system, DFS decentralized file storage system, DWeb decentralized webpage system, and NA's unique NVM virtual machine will satisfy the full-stack decentralized development of all kinds of on-chain applications, and open a brand new Web3.0 entrance to the blockchain world.

PozițieNo.5336

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă75,000,000

Ofertă totală16,567,201

Rată de circulație0%

Data emiterii2021-07-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată1 USDT

Maxim dintotdeauna7.260822244053556,2022-11-07

Cel mai mic preț0.08783150774519138,2024-12-25

Lanț de blocuri publicNAC

