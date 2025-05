MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

NumeMULTI

PozițieNo.1185

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.73%

Ofertă află în circulație14,541,093.5633

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.1454%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna38.6246297489588,2022-01-14

Cel mai mic preț0.040700675011833484,2025-04-08

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereMultichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.