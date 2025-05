MUDOL2

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

NumeMUDOL2

PozițieNo.2985

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație21,748,353

Ofertă maximă0

Ofertă totală331,266,162.48

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4799203890002215,2022-07-23

Cel mai mic preț0.00090109309026035,2025-04-24

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

