MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

NumeMTV

PozițieNo.1889

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,01

Ofertă află în circulație3.587.369.426,402686

Ofertă maximă0

Ofertă totală10.000.000.000

Rată de circulație%

Data emiterii2019-04-09 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0,006 USDT

Maxim dintotdeauna0.029173896178550714,2021-10-27

Cel mai mic preț0.000147627103478,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

