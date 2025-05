MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

NumeMCDULL

PozițieNo.652

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație7,555,555,555,554

Ofertă maximă8,888,888,888,888

Ofertă totală8,888,888,888,888

Rată de circulație0.8499%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000015816665141827,2025-01-18

Cel mai mic preț0.000002415529445112,2024-10-26

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereMcDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.