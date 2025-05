LTD

The $LTD token underpins the Dream Media Platform, a decentralized marketplace designed to connect advertisers with publishers across Web2 and Web3 environments. The platform provides a streamlined interface for managing ad campaigns, enabling precise targeting and effective allocation of ad spending. Advertisers can upload ads, select demographics, and manage budgets, while publishers can incorporate ads into their content seamlessly.

NumeLTD

PozițieNo.2598

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație104,068,818,580

Ofertă maximă333,333,333,333

Ofertă totală331,794,333,333

Rată de circulație0.3122%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000067596913167233,2024-08-29

Cel mai mic preț0.000000986417043272,2025-04-09

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

