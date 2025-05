LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

NumeLRC

PozițieNo.311

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.45%

Ofertă află în circulație1,366,843,876.5891356

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,373,873,397.4424574

Rată de circulație%

Data emiterii2017-08-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.053 USDT

Maxim dintotdeauna3.827154981643715,2021-11-10

Cel mai mic preț0.019860698096,2019-12-18

Lanț de blocuri publicETH

