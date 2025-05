LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

NumeLPT

PozițieNo.110

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)10,812.59%

Ofertă află în circulație41,047,069.91480088

Ofertă maximă∞

Ofertă totală41,047,069.91480088

Rată de circulație%

Data emiterii2019-05-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna100.24478173730876,2021-11-09

Cel mai mic preț0.420586727745,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereLivepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.