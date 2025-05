LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

NumeLOOM

PozițieNo.1523

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.11%

Ofertă află în circulație1,242,920,897.5790398

Ofertă maximă∞

Ofertă totală1,300,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii2018-03-15 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.076 USDT

Maxim dintotdeauna0.7744539976119995,2018-05-04

Cel mai mic preț0.002364206396202543,2025-05-27

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereLoom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.