LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

NumeLMCSWAP

PozițieNo.1677

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație1,177,124,373.462795

Ofertă maximă1,650,000,000

Ofertă totală1,643,055,931.3224

Rată de circulație0.7134%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna15.864331272734143,2021-12-07

Cel mai mic preț0.000268864400941886,2024-05-11

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereLimocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.