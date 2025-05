LCAT

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

NumeLCAT

PozițieNo.1145

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație401,250,000

Ofertă maximă600,000,000

Ofertă totală600,000,000

Rată de circulație0.6687%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.09781720228048008,2025-02-25

Cel mai mic preț0.016302083464883713,2025-05-27

Lanț de blocuri publicBSC

