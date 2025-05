KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

NumeKSM

PozițieNo.167

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)95.77%

Ofertă află în circulație16,567,790.442927

Ofertă maximă∞

Ofertă totală16,567,790.442927

Rată de circulație%

Data emiterii2019-08-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna623.75283412,2021-05-18

Cel mai mic preț0.915787390828,2020-01-14

Lanț de blocuri publicKSM

IntroducereKusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.