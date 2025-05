KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

NumeKNC

PozițieNo.480

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)10.30%

Ofertă află în circulație187,182,599.14800358

Ofertă maximă0

Ofertă totală240,097,869.36187205

Rată de circulație%

Data emiterii2017-09-25 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.5 USDT

Maxim dintotdeauna5.715659905177939,2022-04-28

Cel mai mic preț0.25991972993251367,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

Introducere“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.