KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

NumeKDA

PozițieNo.272

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.85%

Ofertă află în circulație317,598,817.67326

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.3175%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna28.246047910135935,2021-11-11

Cel mai mic preț0.12130507,2021-01-11

Lanț de blocuri publicKDA

